استطلاع: أغلبية اليابانيين يعارضون زيادة ضرائب المبيعات في أكتوبر المقبل

خلص استطلاع للرأي إلى أن أغلبية المواطنين اليابانيين يعارضون رفع ضريبة المبيعات في أكتوبر المقبل.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الاستطلاع تم إجراؤه هاتفيا يومي 18 و 19 مايو الجاري بالتوقيت المحلي.
وأظهر الاستطلاع أن 58% من المواطنين يعارضون زيادة الضرائب من 8% إلى10%.
وأعرب 38% ممن شملهم الاستطلاع عن دعمهم لزيادة ضريبة المبيعات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وفي استطلاع منفصل، أعرب 61% من المواطنين عن دعمهم لجهود رئيس الوزراء شينزو آبي لعقد اجتماع غير مشروط مع الزعيم الكوري الشمالية كيم جونج أون، فيما عارض عقد الاجتماع 30%.
وقالت بلومبرج إن نسبة شعبية مجلس الوزراء تراجعت بواقع 4ر1 نقطة مئوية.