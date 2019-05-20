استطلاع: أغلبية اليابانيين يعارضون زيادة ضرائب المبيعات في أكتوبر المقبل

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خلص استطلاع للرأي إلى أن أغلبية المواطنين اليابانيين يعارضون رفع ضريبة المبيعات في أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الاستطلاع تم إجراؤه هاتفيا يومي 18 و 19 مايو الجاري بالتوقيت المحلي.

وأظهر الاستطلاع أن 58% من المواطنين يعارضون زيادة الضرائب من 8% إلى10%.

وأعرب 38% ممن شملهم الاستطلاع عن دعمهم لزيادة ضريبة المبيعات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي استطلاع منفصل، أعرب 61% من المواطنين عن دعمهم لجهود رئيس الوزراء شينزو آبي لعقد اجتماع غير مشروط مع الزعيم الكوري الشمالية كيم جونج أون، فيما عارض عقد الاجتماع 30%.

وقالت بلومبرج إن نسبة شعبية مجلس الوزراء تراجعت بواقع 4ر1 نقطة مئوية.