استنفار أمني بعد اكتشاف مسحوق أبيض في خطاب إلى حزب البديل الألماني

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تسبب اكتشاف مسحوق أبيض داخل خطاب ورد إلى مكتب حزب البديل من أجل ألمانيا في مدينة هامبورج، في قيام قوات الإطفاء بعملية انتشار واسعة في المدينة الواقعة شمالي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إنه قد جرى إخطار الشرطة بالواقعة في ساعة مبكرة من بعد ظهر اليوم الاثنين، وعلى إثر ذلك قامت قوات الإطفاء بانتشار واسع.

وأضافت المتحدثة أنه بعد إجراء اختبار سريع داخل مكتب الحزب الواقع في قلب المدينة، تبين أن المسحوق عبارة عن "مادة غير ضارة تستخدم لزيادة كمية المواد الفعالة".

وتابعت المتحدثة أنه تم إيقاف العملية في أعقاب ذلك.

كانت الكتلة البرلمانية للحزب وصفت الواقعة بأنها "هجوم باستخدام مسحوق"، ونشرت الكتلة البرلمانية مقطع فيديو على تويتر يظهر فيه رجال الإطفاء وهم يدخلون أروقة الكتلة مرتدين سترات واقية وأجهزة تنفس.