وزير النفط النيجيري: «أوبك بلس» تدعم الاستمرار في خفض الإنتاج

قال وزير النفط النيجيري إيمانويل كاتشيكو، إن مجموعة "أوبك بلاس" التى تضم الدول الأعضاء فى منظمة الأوبك والدول المتحالفة معها من غير الأعضاء بالمنظمة تدعم بشكل عام الاستمرار في خفض الإنتاج الجماعي، بعد انتهاء سريان اتفاق الخفض في يونيو المقبل.

وأضاف كاتشيكو في مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرج أنه لا يوجد بلد من المشاركين في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية بجدة، قد تحدث ضد التمديد.

وقال إن روسيا لم تطلب تخفيف التخفيضات النفطية، مشيرا إلى أنها تفضل الانتظار لتحدد موقفها في يونيو.

وأوضح أن فنزويلا تقول إن إنتاجها من النفط يشهد تزايدا.