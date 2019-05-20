أنجولا وناميبيا تبحثان مشروع بناء سد بانيس على حدودهما المشتركة

بحث كبار المسؤولين في كل من أنجولا وناميبيا مشروع بناء سد باينس الكهرومائي في المنطقة الواقعة علي الحدود بين البلدين، خلال اجتماع لهم بمدنية كاكوسو الأنجولية.

وقد أشادت كارولينو مينديز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة في ناميبيا بالمزايا التي ستحظي بها الدولتان بعد الانتهاء رسميا من بناء السد، خاصةً فيما يتعلق بالمشروعات الاقتصادية ، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي علي شكل حياة مواطنيها.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع بين وزير الطاقة والمياه الانجولي جواو بابتيستا بورخيس ونظيره الناميبي توم الوويندو في لاوكا في وقعت لاحق لمناقشة القضايا المتعلقة باللجنة الفنية المشتركة الدائمة لنهر كونين في إطار التعاون القائم بين الدولتين.