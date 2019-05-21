الرئيس التونسي يؤكد مشاركته في القمة العربية الطارئة

أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي -اليوم الاثنين- أن الرئيس الباجي قايد السبسي سيشارك في القمة العربية الطارئة بالمملكة العربية السعودية يوم 30 من الشهر الجاري.

وقال الجهيناوي -في تصريح إعلامي عقب لقائه الرئيس السبسي- إن رئيس الجمهورية قرر المشاركة في القمة العربية الطارئة بمدينة مكة المكرمة، استجابة لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما سيشارك السبسي أيضا -وبحسب بيان رئاسي- في أعمال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي يوم 31 مايو.

ودعت الرياض إلى عقد القمة؛ إثر تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعرض محطتا نفط سعوديتين لهجمات بطائرات مسيرة حوثية في وقت سابق الشهر الجاري.

وكانت تونس احتضنت الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية في مارس الماضي.