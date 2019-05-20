تسلق رجل مجهول -اليوم الاثنين- برج إيفل الذي اكتمل بناؤه عام 1889، لكن الشرطة الفرنسية تدخلت على الفور ومنعته من استكمال الصعود بعد أن كان قد وصل إلى الطابق الثاني، مطالبة جميع زوار البرج بتأجيل زياراتهم حتى يتم الانتهاء من تأمين المنطقة.

ولم تكن تلك الواقعة فريدة من نوعها، فقد شهد البرج مثل تلك الأحداث عدة مرات على مدار السنوات السابقة، وهذا ما تستعرضه "الشروق" في السطور التالية:

• مختل عقليًا

في أكتوبر 2015، أوقفت الشرطة الفرنسية رجلا مختل عقليًا، أثناء محاولته تسلق برج إيفل، وبعد القبض عليه تبين أنه بولندي الأصل، ولم يستطع تسلق إلا الطابق الأول فقط من البرج باستخدام يديه.

وسلّم الأمن الخاص بالبرج الرجل إلى قوات الشرطة التي تبين لها أنه لا يتمتع بكامل قواه العقلية؛ ما اضطرهم إلى إيداعه في عيادة للصحة النفسية.

• مغامرة ليلية

حاول المتسابق جيمس كينج هو الآخر تسلق البرج، محاولًا التخفي من كاميرات المراقبة، ونجح في الوصول إلى أعلى نقطة وهو ما يعد أمرًا في غاية الصعوبة والخطورة.

ففي مساء إحدى ليالي نوفمبر من العام ذاته، بدأ كينج في تسلقط البرج وبمجرد وصوله إلى ارتفاع 20 مترًا، ونجح في الوصول إلى القمة لكنه فوجئ بوجود حراس.

وعلى الفور هبط جيمس عدة طوابق وتخفى داخل إحدى فتحات البرج، وظل متخفيًا حتى الصباح، لكن في التاسعة صباحًا نجحت الشرطة في تحديد مكانه وألقت القبض عليه وبعد استجوابه تم إطلاق سراحه دون توجيه اتهامهات.



• تسلق من أجل الحب

حاول ثنائي في العقد الثالث من عمرهما تسلق البرج بعد أن أعلنوا ارتباطهما بشكل رسمي، لكن لم يكن برج إيفل هو مقصدهم الوحيد، فقد قرر الروسي إيفان كوزينتسوف وحبيبته أنجيلا نيكولاو، تسلق ناطحات السحاب في مدن مختلفة حول العالم، وكان إيفل من ضمن خطتهم.

وكان آخر ما تسلقه الثنائي، برج الصين 117، عام 2016، الذي يبلغ ارتفاعه 640 مترًا.

•الرجل العنكبوت

استطاع الرجل الفرنسي آلان وربير -هو الآخر- تسلق البرج، وكان أيضًا ضمن مباني شاهقة حاول تسلقها إلى أن نال لقب "الرجل العنكبوت الفرنسي".

بدأ آلان في ممارسة التسلق منذ كان في الـ11 من عمره، واستطاع على مدار سنوات تسلق 150 برجًا وناطحة سحاب حول العالم، ومن أكثر مغامراته خطورة، هو تسلق برج خليفة في دبي عام 2011، الذي يعد أطول برج في العالم.