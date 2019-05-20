أوساط اقتصادية ألمانية تتعهد بدعم الرئيس الأوكراني الجديد

تعهدت الأوساط الاقتصادية الألمانية بتقديم الدعم للرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، معلنة أنها تعول في ذلك على إتباع نهج إصلاحي بالبلاد.

وقالت أوتا كوخلوفسكي-كادجيجيا المديرة التنفيذية لرابطة التجارة الخارجية الألمانية لدعم العلاقات الاقتصادية مع دول شرق أوروبا -اليوم الاثنين بالعاصمة برلين-: "إننا نأمل أن يتسنى لزيلينسكي تحويل دفعة الثقة الساحقة للمواطنين إلى وتيرة إصلاحية أعلى وإلى قمع ناجح للفساد والبيروقراطية".

وتتجه أوكرانيا حاليا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد تنصيب الرئيس الجديد، حيث أعلن زيلينسكي -41 عاما- حل البرلمان في خطاب تنصيبه اليوم الاثنين، قائلا إنه يمكن إجراء انتخابات جديدة في غضون شهرين.

وأضافت الاقتصادية الألمانية البارزة، أن أوكرانيا حققت خلال الأعوام الماضية خطوات كبرى أسهمت في تحقيق الديمقراطية للبلاد وكذلك في استقرار البلاد اقتصاديا، قائلة: "في الخطوة القادمة يجب توسيع نطاق دولة القانون ومواصلة زيادة تأمين الاستثمارات من أجل جعل الدولة (أوكرانيا) أكثر جاذبية بصفتها موقعا اقتصاديا".

وأكدت كوخلوفسكي-كادجيجيا، أن الاتجاه الذي تسير فيه أوكرانيا سليم، قائلة: "الرئيس الشاب لديه فرصة كبرى حاليا للاهتمام بتوفير حركية جديدة في عملية التقارب مع قواعد الاتحاد الأوروبي وقيمه، ويستحق كل دعم لصالح هذا النهج".

وبحسب بيانات الرابطة، نمت التجارة الألمانية-الأوكرانية بنسبة 8% خلال العام الماضي وبلغت 7.2 مليار يورو.