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وزير مالية موريشيوس يدعو إلى مبادرة لتحسين إدارة النقد في القطاع العام

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 20 مايو 2019 - 12:28 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 مايو 2019 - 12:28 ص

قال وزير مالية موريشيوس، ديف مانراج، في منشور دوري، إن بلاده تدعو مؤسسات القطاع العام غير المالية إلى استثمار فائض الأموال لديها في شهادات خزانة "مصممة خصيصا".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد بأنه من المقرر أن يتم إصدار صكوك جديدة بدءا من الثالث من يونيو المقبل، من خلال "بنك موريشيوس"، تبلغ مدة استحقاقها 91 يوما و182 يوما و364 يوما.

وسوف تتماشى العائدات مع الإصدارات الأخيرة من أذون الخزانة وسندات "بنك موريشيوس".

وقال مانراج إن "الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، عادة ما يحقق عوائد أعلى، مقارنة بالودائع المصرفية ذات مدد الاستحقاقات المماثلة"، مضيفا أن "هذه المبادرة سوف تساهم في تحسين إدارة النقد في القطاع العام".


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