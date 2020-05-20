وزير الدفاع الإيراني: سنرد بحزم على أي عرقلة أمريكية لناقلاتنا النفطية

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أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي اليوم الأربعاء أن إيران سترد بحزم على أي عرقلة من قبل الولايات المتحدة لحركة ناقلات النفط الإيرانية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الوزير القول، في ختام اجتماع الحكومة اليوم، إن "أي عرقلة من جانب الولايات المتحدة لحركة ناقلات النفط الإيرانية ستواجه برد حازم من جانب إيران"، واصفا مثل هذا العمل بأنه "يعد نوعا من القرصنة البحرية".

وأضاف :"أي عرقلة لناقلات النفط تعد خرقا للقرارات والأمن الدولي، لذا يتوجب على المنظمات الدولية ... إبداء رد الفعل تجاه هذه القضية".

وقال :"الأمريكيون والآخرون يعلمون تماما أننا لن نتردد إطلاقا في الرد على مثل هذا الأمر".

يذكر أن مسؤولين أمريكيين أطلقوا مؤخرا تهديدات ضد الناقلات الإيرانية التي تنقل البنزين من إيران إلى فنزويلا.