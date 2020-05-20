مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 5 رجال شرطة جنوب الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة 5 من رجال الشرطة بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل/400كم شمال بغداد/.

وقال النقيب حارث البدراني من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الالمانية(د.ب.أ) إن "عبوة ناسفة إنفجرت اليوم لدى مرور رتلا للشرطة المحلية في قرية عين الجحش ضمن ناحية الشورة/ 60كم جنوب الموصل/ ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين واصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".

وعلى صعيد آخر، قال البدراني "إن عصابات داعش الارهابية أقدمت على تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من المحافظة، ما أدى إلى انخفاض تجهيز الطاقة في عموم المحافظة".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة المناطق القريبة من الحدود السورية نشاطا ملحوظا لعناصر التنظيم المتطرف الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.