زامبيا تخفض معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى خلال عامين

خفض البنك المركزي في زامبيا معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى في خلال عامين، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، رغم ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له خلال 43 شهرا في أبريل.

وقال محافظ بنك زامبيا (البنك المركزي) ديني كالياليا للصحفيين اليوم الأربعاء في العاصمة لوساكا إن لجنة السياسات النقدية خفضت سعر الفائدة ليصل إلى 25ر9 % من 5ر11 %. وهذا أكبر خفض منذ إدخال العمل بنظام سعر الأساس في مارس 2012.

ومن شأن هذا الخفض أن يساعد في التخفيف على اقتصاد ثاني أكبر منتج للنحاس في افريقيا، وهو ما يتوقع البنك المركزي أن يتقلص بواقع 6ر2 بالمئة العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وزاد تراجع قيمة عملة الكواشا من حدة التضخم الذي تسارع للشهر الثالث عشر على التوالي في أبريل ليصل معدله إلى 7ر15%.