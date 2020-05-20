كشف رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هادرسفيلد الإنجليزي، أنه أصبح مشجعا لليفربول بسبب النجم محمد صلاح، وكشف أيضا عن فريقه المفضل عالميا، كما تحدث عن كثرة تواجد اللاعبين العرب في أوروبا، ودورهم في مساعدة الجيل القادم.

وقال رمضان صبحي في بث مباشر... :«أشجع في إنجلترا مان سيتي وأرسنال، ولكن الآن أصبحت مشجعا لليفربول بسبب صلاح، وأشجع أيضا رونالدو مع يوفنتوس، وميسي مع برشلونة، ولكن فريقي المفضل بأوروبا ريال مدريد».

وعن اللاعبين العرب في أوروبا قال:«هذه الفترة زاد عدد اللاعبين في أوروبا، واللاعبين المصريين ازداد عددهم أيضا، وكذلك التونسيين والجزائريين، وذلك بكل تأكيد يعطي سمعة جيدة للعرب في أوروبا، ونقطة جيدة للجيل القادم».

وأضاف:«الاحتراف يكون صعبا على العرب والمصريين بكل تأكيد، ولكن من البعض من داخله يتحامل على نفسه من أجل الاستمرار، ولكن في بعض الأحيان الظروف لم تساعد على ذلك مثل ظروف الإصابات أو البعد عن بلادك وهكذا».