قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إنه يؤيد حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر؛ في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة ليس له استخدام.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نيوزميكر»، المذاع عبر فضائية «روسيا اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن الدعم لهذه الشركات على الورق، متابعًا: «هذه الشركات ستظل معدلاتها منخفضة في ظل عدم عودة العمال إلى المصانع وبدء الإنتاج، وشراء سهم لا قيمة له؛ لأن الأصل في قيمة الشركة هو العمل والإنتاج».

ولفت إلى أن توجيه هذه الأموال للعاملين الذين يفقدون وظائفهم أفضل من وضعها في البورصة، مقترحًا إخراج مرتب بقيمة 1000 جنيه لكل عامل ترك الفندق بدلًا من 500 جنيه كل شهر.

وعن تعامل قطاعي السياحة والطيران في ظل الأزمة، اقترح فتح كل الطائرات بنسبة تشغيل 50%، مع ترك كرسي فارغ بين كل شخصين، منوهًا أن تكلفة التعقيم والاحتياطات الصحية تتسبب في زيادة سعر التكلفة للغرف بالفنادق.

وتابع: «نتخذ الاحتياطات ونفتح لأن الموضوع لن ينتهي، والإغلاق لمدة عام سيؤدي إلى إفلاس دول العالم»، قائلًا إن الحياة ستعود بمعايير جديدة ما بعد أزمة كورونا المستجد.

وأوضح أن أزمة كورونا قد تمثل فرصة اقتصادية لبعض الأشخاص، معددًا مزايا الأزمة: «الأسر تجمعت تاني، وافتكرنا ربنا واحد زي حالاتي اللي مكنش بيصلي رجع يصلي تاني».

