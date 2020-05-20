 توتال تعتزم استئناف أعمال بناء مشروع للغاز الطبيعي المسال بموزمبيق خلال يونيو المقبل - بوابة الشروق
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توتال تعتزم استئناف أعمال بناء مشروع للغاز الطبيعي المسال بموزمبيق خلال يونيو المقبل

مصفاة نفط تابعة لشركة توتال في فرنسا - صورة من أرشيف رويترز.
مصفاة نفط تابعة لشركة توتال في فرنسا - صورة من أرشيف رويترز.
موبوتو - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 1:45 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 1:45 ص

قال متحدث باسم شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال، أمس الثلاثاء، إن الشركة تعتزم استئناف العمل في بناء مشروع عملاق للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق الشهر المقبل بعد توقف العمل نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في موقع المشروع.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 23 مليار دولار  وهو أكبر استثمار لشركة توتال في أفريقيا، مضيفة أن الموقع في طريقه لإعلانه خاليا من الفيروس بنهاية مايو المقبل، وأن الشركة تعمل على وضع البرتوكولات المناسبة لحماية العمال من الفيروس بالتعاون مع وزارة الحصة في موزمبيق.

وأضاف المتحدث باسم الشركة الفرنسية "نفس هذه البرتوكولات ستتيح لنا تدريجيا توفير القوة العاملة واستئناف أعمال البناء.. نتوقع الوصول إلى الحالة التي تسمح باستئناف العمل في يونيو" المقبل.

يذكر أن هذا المشروع سيحول موزمبيق من إحدى أفقر دول أفريقيا إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال مع دخوله مرحلة الإنتاج عام 2024. يوجد المشروع في إقليم كابو ديلجادو في أقصى شمال البلاد، حيث تنشط عناصر مسلحة تعهدت بدعم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والذين قتلوا أكثر من 1000 شخص وشردوا أكثر من 100 ألف آخرين.

وبحسب وزارة الصحة فإن حوالي ثلاثة أرباع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19  مرتبطة بمشروع شركة توتال.


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