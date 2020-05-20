غالبية الألمان يعتزمون عدم القيام برحلات داخلية أو خارجية هذا الصيف

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية الألمان لا يعتزمون القيام برحلات داخلية أو خارجية في صيف العام الحالي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد (انفراتست ديامب) لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) أن نصف الألمان، الذين حسموا موقفهم من السفر، يعتزمون البقاء في منازلهم هذا الصيف، وكانت هذه النسبة تقل تزيد قليلا عن 25% في العام الماضي.

وأوضحت النتائج أن نحو 33% من هؤلاء يعتزمون القيام برحلة داخل ألمانيا في الصيف المقبل، فيما قال واحد من كل خمسة ألمان إنه يعتزم السفر إلى بلد أوروبي.

وذكرت نسبة بسيطة (3%) أنهم يعتزمون السفر في الصيف إلى خارج أوروبا.

وقال 15% إنهم لم يحسموا موقفهم بعد من السفر في الصيف.

ومن الممكن أن تؤثر التخفيفات بالنسبة للسياحة في الأسابيع المقبلة في خطط الألمان للعطلات الصيفية.