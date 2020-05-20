محيي إسماعيل: كبرت قوي بس عقلت

حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفًا على الحلقة الـ27 من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية «MBCمصر»، مساء اليوم الأربعاء.

وأثناء وضع الماكياج لـ«إسماعيل» قبل بدء فقرات البرنامج، وجه حديثه لخبيرة الماكياج وهو ينظر للمرآة قائلًا: «كبرت قوي، كبرت بس عقلت»، ليرد «جلال»: «طب بالذمة دي تصرفات واحد عاقل؟».

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسة برامج المقالب الرمضانية التي يقدمها الفنان رامز جلال عبر فضائية «mbc مصر»، ومنها «رامز في الشلال» و«رامز تحت الصفر» و«رامز قرش البحر» و«رامز قلب الأسد».