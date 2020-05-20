قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن مظاهر الجود في رمضان من السنة النبوية، مشيرًا إلى أن الرسول محمد يمثل النموذج الأمثل في العبادة في شهر رمضان.

وأضاف «علام» خلال لقاء لبرنامج «نور النبي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «الجود من النبي لم يكن قاصرًا على مدارسة القرآن الكريم، بل كان سمة أساسية في شخصه»، متابعًا: «كان أجود ما يكون في رمضان، يأتيه جبريل ويدارسه القرآن ويكون أجود بالخير من الريح المرسلة».

وأشار إلى أن النبي محمد كان يضفي جودًا على كل البشرية ومن حوله من أهل بيته، والمجتمع، والمؤمنين، وعلى شخصه الشريف، موضحًا أن الرسول أُرسل رحمة للعالمين من العموم والشمول ليشمل كل المخلوقات.

ولفت مفتي الديار المصرية إلى أن «الإنسان ينبغي أن يكون على قدر النموذج النبوي في شأنه كله ويكون أجود بالخير من الريح المرسلة اقتداءً به»، قائلًا إن المرء عليه أن يبحث عن الفقير والمسكين والمحتاج الذي له حاجة في ظلمة الليل، ويجعل الخطوات التي يخطوها طريق ووسيلة للتقرب إلى الله.

وأكد أن «كل خطوة من الخطوات التي يخطوها الإنسان وهو يقترب من المسكين خطوة للتعبد إلى الله»، لافتًا إلى أن القرآن عندما يعبر عن العمل الصالح والخير لا يعبر عنه بأسلوب الحياة المادية.

وأوضح أن القرآن يأمر الإنسان بالسعي المستطاع الذي يتخذ فيه ما يمكن اتخاذه من أسباب، منوهًا أن النص القرآني يختلف عند الطاعة والاقتراب من الله بالمسارعة إلى الخير.

وتوجه بنصيحة للأشخاص: «على كل إنسان أن يكون مسارعًا بكل خير وألا يؤجل عمل الخير إلى المستقبل؛ لأن الأسباب المهيأة قد لا تتوافر في أي لحظة فيندم على اللحظة التي فاته فيها هذا الخير».