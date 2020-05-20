ناخبو بوروندي يتوجهون لمراكز الاقتراع وسط مخاوف من العنف وكورونا

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يتوجه ناخبو بوروندي إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة التي تجريها البلاد اليوم الأربعاء، والتي من المقرر أن تنطلق رغم التهديدات التي تشكلها التهديدات العرقية والعنف السياسي وجائحة فيروس كورونا.

وبالرغم من تنافس سبعة مرشحين للرئاسة، تنحصر المنافسة الرئيسية بين أجاثون رواسا، من حزب المؤتمر الوطني للحرية، والجنرال إيفاريست ندايشيميي من المجلس الوطني الحاكم للدفاع عن الديمقراطية - قوة الدفاع عن الديمقراطية.

ورواسا (56 عاما) هو زعيم سابق للمتمردين وهو أيضا نائب رئيس الجمعية الوطنية.

ويعمل ندايشيميي (52 عاما) حاليا أمينا عاما للمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية ويشغل منصبي وزير الداخلية والأمن وقائد الجيش.

وسيحل الفائز محل الرئيس بيير نكورونزيزا الذي سيترك منصبه بعد ثلاث فترات في السلطة.

ويصوت المواطنون لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلية في حوالي 1500 مركز اقتراع يتوقع أن تفتح أبوابها من الساعة 6 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 4 مساء (1400 بتوقيت جرينتش).

ويحق لأكثر من 5 ملايين ناخب بوروندي التصويت للأحزاب الخمسة ومرشحين مستقلين مدرجين في بطاقة الاقتراع.