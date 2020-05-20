الصين تستنكر التهاني المقدمة من مسؤولين أمريكيين لزعيمة تايوان على توليها منصبها

أعربت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، عن بالغ غضبها وإدانتها للتهاني التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو" ومسؤولين آخرين لزعيمة تايوان "تساي إنغ ون" على توليها منصبها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" - في تصريح اليوم - إن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أضر كثيرا بسلام واستقرار مضيق تايوان وبالعلاقات الأمريكية الصينية عندما أصدر بيانا لتهنئة زعيمة تايوان لتوليها اليوم ولاية ثانية.

وكان المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "ما شياو قوانغ" صرح في وقت سابق أن "استقلال تايوان" يتعارض مع تيار العصر وهو طريق مسدود.. نتمسك بالمبدأ الإرشادي الأساسي المتمثل في 'إعادة التوحيد السلمي ودولة واحدة ونظامان'، ونحن على استعداد لخلق مساحة واسعة لإعادة التوحيد السلمي، لكننا بالتأكيد لن نترك أي مجال لأي شكل من الأنشطة الانفصالية الرامية إلى استقلال تايوان".