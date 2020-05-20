رئيسة تايوان تبدي استعدادها للحوار مع الصين ولكن ليس من خلال مبدأ «دولة واحدة ونظامان»

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين يوم الأربعاء بعد أن أدت اليمين لفترة ثانية وأخيرة في المنصب إن بلادها ترغب في الحوار مع الصين لكنها لا تستطيع القبول باقتراحها الذي يندرج تحت مسمى ”دولة واحدة ونظامان“.

وقالت في كلمة ”أريد أن أكرر هنا كلمات السلام والتكافؤ والديمقراطية والحوار . لن نقبل بأن تستخدم السلطات في بكين مبدأ دولة واحدة ونظامان للنيل من مكانة تايوان وتقويض الوضع الراهن عبر المضيق. نتمسك بشدة بهذه المبدأ“.

وتستخدم الصين هذا النظام الذي يفترض أنه يضمن درجة عالية من الحكم الذاتي لإدارة هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الحكم الصيني في 1997. وعرضت بكين على تايوان، التي تطالب الصين بالسيادة عليها أيضا، هذا النظام لكنه قوبل بالرفض من جميع الأحزاب التايوانية الكبيرة .