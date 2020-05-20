أعمال شغب في ضواحي باريس والشرطة تتدخل

انتشرت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بأعداد كبيرة بعد إضرام شبان النار في سيارات ببعض المناطق السكنية الفقيرة بضواحي باريس وذلك وسط توترات تأججت بسبب العزل العام لاحتواء فيروس كورونا.

واشتعل فتيل التوتر في الضواحي الباريسية بعد وفاة فتى يبلغ من العمر 18 عاما مطلع الأسبوع، في حادث دراجة نارية بضاحية أرجونتوي، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال الادعاء في منطقة بونتواز، والذي يتولى الأمور القضائية في أرجونتوي، إن التحقيق في وفاة الفتى، صبري شوبي، لا يزال جاريا. وأضاف أن النتائج الأولية لم تظهر أن الدراجة النارية التي كان يقودها شوبي اصطدمت بسيارة للشرطة، كما قال بعض أصدقاء الضحية.

ولم تعلق الشرطة في باريس على الاضطرابات التي وقعت أثناء ليل أمس الثلاثاء، لكن حساب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ويسمى "أنونيم سيتوين" وسكانا في ضاحية أرجونتوي نشروا مقاطع فيديو وصورا لسيارات محترقة ولأفراد شرطة مكافحة الشغب في المنطقة.

ونشر سكان ضاحية بيزون القريبة مقاطع فيديو على موقع "تويتر" يظهر فيها حريق كبير، لكن لم تتضح تفاصيله.