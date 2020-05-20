عالم بريطاني يتوقع تسجيل «الإصابة صفر» بكورونا نهاية الشهر المقبل

توقع عالم بريطاني بأن تسجيل المملكة المتحدة، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد، "الإصابة صفر" من جراء الوباء في وقت قريب.

ورجح البروفيسور كارل هينيجان، مدير مركز الطب المبني على الأدلة بجامعة أكسفورد، انخفاض عدد الوفيات اليومي بسبب كوفيد-19 إلى "الصفر تقريبا" بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هينيجان قوله: "أعتقد أنه بحلول نهاية يونيو سنجد صعوبة في العثور على أشخاص مصابين بهذا المرض، إذا استمرت الاتجاهات الحالية" في عدد الإصابات بالانخفاض.

وتزامنت تصريحات هينيجان مع انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بـفيروس كورونا الجديد في إنجلترا وويلز للأسبوع الثالث على التوالي، مما يعطي أملا جديدا في أن الوباء يوشك على الاختفاء.

وسجلت بريطانيا على مدار الأيام القليلة الماضية انخفاضا في عدد الوفاة بسبب كورونا في المستشفيات والمنازل ودور الرعاية، مع 545 وفاة أمس، مقارنة مع 627 حالة وفاة في الأسبوع السابق.

من جانبها، قالت أنجيلا ماكلين، نائبة كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، إن هناك "انخفاضا مستمرا في عدد الوفيات في جميع انحاء البلاد"، مشيرة إلى هبوط عدد المصابين الذين يحتاجون أجهزة تنفس اصطناعي.

وفي الآونة الاخيرة سجلت بريطانيا حالات وفاة أكثر بسبب فيروس كورونا في دور الرعاية مع الانخفاض المستمر للوفيات المسجل في المستشفيات، الأمر الذي يعطي مؤشرات على قرب السيطرة على المرض.

وسجلت السلطات البريطانية حتى الآن 35 ألفا و341 وفاة بسبب فيروس كورونا، في حين بلغ عدد الإصابات 248 ألفا و181 إصابة، لتكون الثانية من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 93 ألف وفاة.