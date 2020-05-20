رئيس الوزراء البلغاري: السماح بالسفر من وإلى اليونان بدون حجر صحي في يونيو المقبل

أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف أنه اعتبارا من 1 يونيو المقبل، ستسمح بلاده بالسفر من وإلى اليونان بدون الحجر الصحي.

جاء ذلك بعد اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه من رومانيا وصربيا واليونان، والذي عقد بمبادرة من بلغاريا.

وأوضح بوريسوف - في تصريح له أوردته وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية - أنه سيُسمح أيضًا بالسفر بين بلغاريا وصربيا في يونيو ، ولكن مع توقيع الإعلانات الثنائية، مضيفا: "آمل أن يتخذ البرلمان الروماني مثل هذا القرار، لكن الحكومة هناك استقالت".

وأشار إلى أنه في وثيقة مبسطة، سيعلن الأشخاص أنه ليس لديهم أعراض، وأنهم ليسوا تحت الحجر الصحي ويسافرون على مسؤوليتهم الخاصة، بالإضافة إلى ملء رقم هاتف للاتصال.