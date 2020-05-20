 الرئيس النمساوي: تحديات جائحة كورونا تتطلب التخلي عن الصراعات الحزبية والسياسية - بوابة الشروق
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الرئيس النمساوي: تحديات جائحة كورونا تتطلب التخلي عن الصراعات الحزبية والسياسية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 3:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 3:11 م

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين -اليوم الأربعاء- أن التحديات الحالية الخاصة بجائحة كورونا تتطلب التخلي عن الصراعات الحزبية والسياسية ودعم اللحمة الوطنية لتجاوز تلك الأزمة، لافتا إلى أن الفن والثقافة لهما أهمية اقتصادية هائلة في النمسا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس النمساوي اليوم الاربعاء فى قصر هوفبورج الرئاسي لوزيرة الثقافة الجديدة اندريا ماير والتى أدت اليمين الدستورية لتولى مهام منصبها بعد استقالة الوزيرة السابقة.

وقال الرئيس النمساوي إن الوزيرة الجديدة ماير قادرة على المساعدة في إعادة المشهد الفني والثقافي إلى طبيعته فى ظل هذا الوقت العصيب الذي يجتازه العالم بسبب الوباء لافتا الى أن وزارة الثقافة تحتاج بالفعل إلى وزير كفء قادر على إدارة الأزمات.

وأضاف فان دير بيلين قائلا "يحتاج الفنانون إلى دعم جمهورهم ويحتاجون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الأمان المالي" مشيرا إلى أن حماية الصحة والسماح بعودة أكبر قدر ممكن من الفن والثقافة مرة أخرى هو في الوقت الحاضر التحدي الرئيسي للحكومة.

وقد وجه الرئيس الشكر إلى الوزيرة السابقة أولريك لوناسك والتى طلبت إعفائها من المنصب بسبب الأزمة الراهنة.


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