قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» من المرجح أن تزداد إذا لم يلتزم الأفراد بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن أعداد حالات كورونا الشديدة والحرجة بالمستشفى ليس كبيرًا، مؤكدًا أن نسبة الشفاء عالية جدًا.

ولفت إلى أن الدولة تحتاج إلى متطوعين الآن في مجال تكنولوجيا المعلومات، والحديث مع الأفراد لإقناعهم بخطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه، متابعًا: «الوضع لا يحتمل سوى وقوف المواطن بجوار دولته».

وأشار إلى أهمية مساعدة رجال الأعمال للمستشفيات بدعم الأجهزة والدعم المادي، ذاكرًا أن الأطقم الطبية داخل المستشفى تعاني من الإجهاد الصحي؛ بسبب حمل الشغل، والتعامل مع الأفراد.

وتابع: «هم قادرون على الاحتمال لكن يجب أن نساعدهم وندعمهم»، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا، وتطبيق العزل المنزلي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و14 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 13484 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 4275 حالات، من ضمنهم 3742 متعافيًا.