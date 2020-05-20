نصرالله يؤكّد التزام المقاومة الإسلامية في لبنان بالقضية الفلسطينية

أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التزام المقاومة الإسلامية في لبنان بالقضية الفلسطينية، وذلك في رسالة له اليوم الأربعاء بمناسبة يوم القدس العالمي.

وقال السيد نصرالله، بحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات الإعلامية في حزب الله"نؤكد عهدنا على المضي في هذا الطريق إلى جانب ‏شعبنا الفلسطيني الصابر المحتسب المظلوم المحاصر المجاهد وفصائله المقاومة المباركة، وكل قوى الأمة ‏الحية والمخلصة"، مضيفاً "كلنا ثقة بأن النصر سيكون قريباً لله".

وأشار إلى أن "محاولات عزل فلسطين ‏والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية لم يكتب ولن يكتب لها النجاح، هذا التلاقي اليوم يؤكد أن هذه ‏القضية المقدسة كانت وستبقى قضية الأمة وقضية قواها الحية والمخلصة المستعدة لمزيد من التضحيات".

ووجه نصرالله "النداء إلى كل أبناء أمتنا، إلى شعوبنا العربية ‏والإسلامية، إلى إحياء هذا اليوم بالطرق المناسبة إعلامياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً وفنياً، وبالاستفادة من ‏كل البرامج المعلنة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المستجدة التي فرضها وباء كورونا على العالم وعلى ‏شعوب العالم".

يذكر أن يوم القدس العالمي يوافق آخر جمعة من شهر رمضان من كل عام، هو مناسبة عالمية كانت انطلاقتها من جمهورية إيران الإسلامية وباقتراح الإمام الخميني في العام 1979.