جنوب إفريقيا تبدأ في إعادة فتح المدارس تدريجيا في يونيو المقبل

ستبدأ جنوب إفريقيا بإعادة فتح المدارس اعتبارًا من أول يونيو المقبل، ما يسمح للطلاب بالعودة تدريجيا في جهد مستمر لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة التعليم الأساسي في جنوب أفريقيا أنجي موتشيكا في خطاب متلفز، أمس الثلاثاء، إن الفصول الدراسية ستبدأ على المستوى الوطني لطلاب الصف السابع والصف الثاني عشر- السنوات الأخيرة من المرحلة الإعدادية والثانوية على التوالي.

وكان تم إغلاق المدارس في 27 مارس الماضي، عندما فرضت الحكومة إغلاقا على مستوى البلاد لإبطاء وتيرة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وأضافت حكومة جنوب إفريقيا فصولاً دراسية وبنية تحتية متنقلة إضافية مثل مرافق التعقيم وخزانات المياه عند الحاجة للإعداد لإعادة فتح المدارس .