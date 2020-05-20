المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الجمعة المقبل

دعت المحكمة العليا السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1441، مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 29 رمضان الجاري.

وقالت المحكمة العليا، حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الأربعاء، إن «المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1441 هـ ».

وأضافت «ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها،أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة ».