العراق يسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3724 داخل البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، إلى تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 134 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 72 حالة شفاء جديدة، ما يرفع حصيلة الأشخاص الذين تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 2438.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 325 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.