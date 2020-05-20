الفلبين تغلق منشأة صحية وصيدلية لمعالجتهما مرضى بكورونا بصورة غير قانونية

أغلقت الشرطة الفلبينية منشأة صحية وصيدلية، تعملان بصفة غير قانونية، ترددت مزاعم أنهما قدمتا العلاج لمواطنين صينيين يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال أمانتي دارو، قائد شرطة إقليم بامبانجا/90كلم تقريبا شمال العاصمة الفلبينية مانيلا/ إنه تم القبض على مواطنين صينيين خلال مداهمة فيلا تم تحويلها إلى مستشفى غير قانوني وصيدلية في بالإقليم .

وقال دارو في بيان إن أحد المرضى تم احتجازه في المنشأة غير القانونية خلال المداهمة التي وقعت أمس الأول الاثنين، وتم تسليمه لوزارة الصحة.

وأضاف قائد الشرطة أنه تم العثور على أكثر من 200 اختبار سريع مستعمل لفيروس كورونا المستجد في سلال القمامة في الفيلا.

وأمرت شركة "كلارك ديفيلوبمينت"، التي تتولى الإشراف الإداري على منطقة "فريبورت" التي تقع به الفيلا، بإغلاق المنتجع الذي تبلغ مساحته 300 هكتار بعد المداهمة .

وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان اليوم الأربعاء "هذا النشاط غير القانوني لا ينتهك القانون فحسب، بل يشكل خطرا على الأفراد الذين يحتمل أن يحتاجوا إلى علاج طبي لهذا المرض الفتاك كذلك".

وسجلت وزارة الصحة 279 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد- 19 في الفلبين اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 13221 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 842 حالة.