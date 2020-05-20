لقي شاب في العقد الثاني من عمره بمدينة ملوي، جنوب المنيا، مصرعه غرقًا أثناء نزوله وآخرين للاستحمام بترعة الإبراهيمية.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عنه، وتم نشر فريقي إنقاذ بمكان غرقه، وآخر بقرية أم تسع المتوقع أن يجرفه التيار إليها.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطه ملوي، يفيد مصرع أحمد محمد العجوز 17 سنة، يقيم بندر ملوي، أثناء نزوله للاستحمام وآخرين والسباحة بترعة الابراهيمية، هربًا من شدة الحرارة، فجرفه التيار.

وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد عبد السلام رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا، أن الشاب حاول الاستحمام والسباحة بمياه ترعة الإبراهيمية هربًا من حرارة الجو فلقي مصرعه غرقًا، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لاستخراج جثة الشاب.

الجدير بالذكر أن أمس الثلاثاء، سجل مركز شرطة مطاي شمال المحافظة، غرق شاب عمره 23 سنة، نزل بحياة نهر النيل للاستحمام والسباحة هربًا من حرارة الجو، وتم التصريح بدفن الجثة حيث لا توجد شبهة جنائية في الحادث.