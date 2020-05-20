ميركل تحذر من دفع ثمن باهظ للانعزال الاقتصادي

حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من الانعزال الاقتصادي في ظل أزمة كورونا.

وقالت ميركل مساء اليوم الأربعاء:" بالتأكيد لا يمكن أن يكون الرد على الجائحة بإعادة تأميم كل سلاسل التوريد الآن"، وأضافت :" وعندئذ سيدفع الجميع ثمنا باهظا للغاية".

جاءت هذه التصريحات بعد مشاورات أجرتها ميركل عبر الفيديو مع رؤساء خمس منظمات اقتصادية ومالية حول تداعيات جائحة كورونا.

وشارك في المشاورات رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتور أزيفيدو، والأمين العام لمنظمة العمل الدولية جاي ريدر، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

وأضافت ميركل أن ازيفيدو اشار إلى العدد الكبير من الإجراءات أحادية الجانب، ورأى أن ما يثير القلق على نحو خاص هو القيود على صادرات المواد الغذائية، وحذر من أن البطالة سينجم عنها فقر وسرعان ما سيؤدي ذلك إلى جوع، وأكد على أن إمداد البشرية بالمواد الغذائية أمر بالغ الأهمية.

وذكرت ميركل أن ريدر أكد مدى أهمية توفير فرص عمل في الدول النامية محذرا من أن تراجع الاستهلاك في هذه الدول سيكون له تأثيرات مأساوية، وأوضح أن مكافحة الفقر ستحظى بأهمية خلال السنوات المقبلة، لاسيما مع نقص الإمكانيات المالية لتوفير برامج تحفيز اقتصادي كبيرة في الدول الأضعف اقتصاديا " وهذا يعني بالنسبة لألمانيا: ليس تقليص المساعدات التنموية بل مواصلة الاستثمار".

وأكدت ميركل على أهمية التعاون الدولي " فالتعددية كانت تواجه بالفعل قبل الجائحة تحديا جسيما، وهذا التحدي لم يتضاءل ".