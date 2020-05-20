علق المطرب محمود العسيلي، على حديث شيخ الحارة بأنه مغرور والصحفيين يخشون منه، قائلًا: «لدي زملاء من الصحفيين الكبار يحبوني وأحبهم، والقصة مش في كده»، بحسب تعبيره.

وأضاف أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أنه يحترم من يقوم بعمله بشكل جيد، معقبًا: «أنا نمكي وحنبلي في الشغل»، بحسب ذكره.

وتابع: «أنا لدي تليفون شخصي، والمفترض الصحفي لا يتواصل معي عبر التليفون الشخصي، وإنما يتواصل مع مدير أعمالي، وبالتالي عندما يتواصل معي الصحفيون ولا أجيب فهذا حقي»، مضيفًا: «عمري ما اقفل بابي في وش حد والصحفيين على راسي من فوق».

وعن أغنية «عشان تبقي تقولي لا» مع تميم يونس، أوضح «العسيلي» أن «الأغنية خاصة بتميم واستفدت منها لأنها كسرت الدنيا وشرف ليا إني طلعت فيها»، مشيرًا إلى أنه سعى أن يكون معه في الأغنية منذ عرض أغنية «انت أي كلام»، لذا عندما قرر تقديم الأغنية عرض عليه تميم المشاركة فيها.

واستطرد: «تميم راجل بيحب يهزر ويقدم حاجات حلوة، وكنت عارف إن الأغنية هتكسر الدنيا، وأنا مجرد مشارك فيها واسمي مش موجود في الأغنية حتى».