ساويرس: مش معقول للدرجة دي رعب وبطلنا نسلم على بعض وبطلنا نحضن ونبوس دي عيشة إيه المنيلة دي



قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إن مؤسسته ومؤسسات أخيه لم تخفض أجور العاملين على الإطلاق، لافتًا إلى أن بعض الأفراد يعملون من المنازل، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقال خلال لقاء لبرنامج «نيوزميكر»، المذاع عبر فضائية «روسيا اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن العودة إلى العمل ضرورية، وخاصة في ظل عدم الوصول إلى علاج أو لقاح لـ«كوفيد - 19» إلى الآن، قائلًا إن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار الفيروس «صفر».

وأوضح أن «المثقفين ملتزمون ويخافون بشكل أكبر ويدركون حجم الخوف من المرض»، منوهًا أن التزام هذه الطبقة يجبرهم على مصاريف إضافية وهم يعانون.

ولفت إلى أنه يضحك من مشاهد الزحام التي يراها عند توجهه إلى ميدان التحرير، متابعًا: «لو هو وباء وينتشر المفترض أن نسجل 200 ألف إصابة، لكن هذا جبنًا وعدم إيمان بربنا».

وأشار إلى أن إصابته بالفيروس ترجع إلى الله، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الإيمان، مستشهدًا بالآية القرآنية: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».

وتابع: «مش معقول للدرجة دي رعب وبطلنا نسلم على بعض وبطلنا نحضن ونبوس دي عيشة إيه المنيلة دي»، موضحًا أن عدم التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية يرجع إلى طبيعة الشعب في التوكل على الله.

