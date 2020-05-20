تقرير: نقص الطعام والاختبارات الطبية في السجون التركية مع انتشار كورونا

على الرغم من أن المسئولين الأتراك يصرون على أنه لا توجد مشاكل خطيرة تتعلق بانتشار فيروس كورونا في السجون التركية، فقد ظهرت العديد من الشكاوى من السجناء مؤخرًا ، تؤكد الوضع الصحي الخطير بين السجناء.

ونقل موقع "دويتشه فيله" في نسخته التركية، عن سجين في سجن سيليفري في إسطنبول أنه بالإضافة إلى 44 حالة إصابة بكورونا مؤكدة في السجن، أصيب ما لا يقل عن 55 سجينًا بالفيروس مؤخرا.

ونقل الموقع تسجيل لمحادثة هاتفية لسجين حصلت عليه من زوجته قال فيها:" لا تجرى الاختبارات إلا للسجناء المصابين بأمراض مزمنة حتى لو ظهرت عليك أعراض، ولا تأذن الوزارة باختبار السجناء غير الحرجين".

وأضاف:"عندما أصرينا على الاختبار، أحالنا الطبيب إلى المستشفى. ووجد 7 من أصل 8 منا اختبارهم إيجابي، على الأرجح، جناحنا بأكمله مريض بكورونا الآن".

فيما قال قريب لأحد السجناء في سجن سيليفري للموقع :" لا يوجد حجر صحى هناك.. تتعافى إذا استطعت بنفسك. لا أحد يهتم بالسجناء".

وأضاف أن 39 سجيناً مصابين بفيروس كورونا تم وضعهم معاً في عنبر مصمم لثمانية أشخاص فقط، مضيفاً أن هناك نقصاً في الغذاء في العنابر بشكل عام.

ومن ناحية اخرى ، اصر المسؤولون الذين تحدثوا الى وزارة الأعمال التركية على أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة السجناء من تفشى المرض .

و أعلنت وزارة العدل التركية في 28 أبريل أن 120 سجيناً ثبت إصابتهم بكورونا، لكن لم تجر أي اختبارات جديدة منذ ذلك الحين.

وقال مكتب المدعي العام في اسطنبول في بكركوي في 8 مايو إن هناك 44 سجيناً فقط في سجن سيليفري.

وقال عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وعضو في البرلمان، إن عدد الحالات أكبر مما تشير به الأرقام الرسمية، مضيفاً أن السجناء لا يتلقون العلاج المناسب.