دويتشه بنك يعلن احتمال عدم صرف أرباح أسهم في 2020

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مصرف (دويتشه بنك) الألماني اليوم الأربعاء أن من المحتمل عدم صرف أرباح أسهم في العام الحالي.

وقال جيمس فون مولتكه، المدير المالي لأكبر مصرف تجاري في ألمانيا، خلال ندوة عبر الإنترنت:" نتوقع ألا نصرف أرباح أسهم للعام 2020".

يشار إلى أن البنك لم يصرف أرباح أسهم عن العام الماضي أيضا.

وأضاف فون مولتكه:" نسعى اعتبارا من عام 2022 إلى توفير رأس مال لتوزيع الأرباح، وتحقيق نسبة أرباح تنافسية". ولم يتطرق مولتكه في تصريحاته إلى ارباح عام 2021.

كان البنك قد صرف نسبة أرباح صغيرة في عامي 2017 و2018 تقدر بـ 11 سنتا للسهم الواحد.