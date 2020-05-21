إمام أوغلو يقاضي وزير الداخلية التركي

قدم عمدة إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، شكوى جنائية ضد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لتفويضه بسلسلة من التحقيقات ضده.

وقدم محامي إمام أوغلو الشكوى الجنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول ضد صويلو ومسئول آخر في الوزارة عن 27 تحقيقًا تم إجراؤه ضد إمام أوغلو في أنشطته خلال فترة ولايته في منصب عمدة منطقة بيليك دوزو في المدينة بين 2014-2019، وفقا لصحيفة "سوزجو" التركية.

ونقلت الصحيفة عن المحامي قوله إن صويلو والمفتش المدني عارف يلدريم مسئولان عن إساءة استخدام سلطتهما من خلال التوقيع على التحقيقات، التي تحتوي على وثائق مزورة وقذف.

وقال إمام أوغلو إن فتح تلك التحقيقات له دوافع سياسية.

وقالت صحيفة سوزجو: "بعد الإلغاء المثير للجدل للانتخابات المحلية في إسطنبول، بدأ المفتش عارف يلدريم وحوالي 20 زميلًا بتكليف من وزارة الداخلية" تحقيقًا خاصًا "يغطي أنشطة بلدية بيليك دوزو بين عامي 2012 و 2019".

وكان المفتش يلدريم مرشحًا لحزب العدالة والتنمية في مقاطعة مرسين الجنوبية خلال انتخابات 2015، وفقًا لسوزجو.

وبدأت وزارة الداخلية في 18 أبريل الماضي تحقيقاً ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، بخصوص حملة التبرعات التي أطلقتها بلديات تسيطر عليها المعارضة، بينها بلديتا إسطنبول وأنقرة، لدعم المواطنين المحتاجين جرّاء أزمة كورونا.

وفاز عمدة حزب الشعب الجمهوري بانتخابات بلدية إسطنبول في سباق انتخابي مثير للجدل في عام 2019.

وكثيرا ما استهدفت الحكومة العمدة، بما في ذلك تحقيق أجرته وزارة الداخلية الشهر الماضي بشأن حملة خيرية بلدية للعائلات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وبصفته مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، فاز إمام أوغلو في الانتخابات البلدية في العام الماضي بهامش ضيق، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان طلب إعادة الانتخابات وتقدم إلى المجلس الأعلى للانتخابات بدعوى التزوير، ووافق المجلس في 6 مايو 2019، على الدعوى وأمر بإعادة الانتخابات.

ويمثل أوغلو منافساً محتملاً قوياً للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2023.