سلوفاكيا تخفف من إجراءات الإغلاق لكنها تؤجل فتح الحدود

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خففت سلوفاكيا من القيود المفروضة على الحياة الاقتصادية لوقف انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وفي الوقت ذاته، أرجأ رئيس الوزراء المحافظ إيجور ماتوفيتش خطط إعادة فتح حدود البلاد.

وكان التخفيف الأكثر وضوحًا للقيود المتعلقة بالفيروس في الشارع هو إلغاء الالتزام بارتداء كمامات الوجه في الهواء الطلق.

كما سمحت السلطات بإعادة فتح مراكز التسوق ودور السينما والمسارح بشروط صارمة. وفي الوقت نفسه، لن يتم إعادة فتح المدارس ورياض الأطفال حتى 1 يونيو.

وحتى اليوم الأربعاء، سجلت سلوفاكيا 1496 حالة اصابة مؤكدة و28 حالة وفاة بسبب الفيروس .