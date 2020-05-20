رئيس وزراء نيبال يتهم الهند بالتسبب في انتشار فيروس كورونا ببلاده

اتهم رئيس وزراء نيبال كيه بي أولي، الهند بالتسبب في انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده، مشيرا إلى صعوبة السيطرة على الفيروس بسبب تدفق الأفراد القادمين من الخارج.

وقال أولي - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء - إن الوافدين من الهند عبر القنوات غير الشرعية ينشرون الوباء في البلاد، مضيفا أن الفيروس في الهند أكثر فتكا مما كان عليه في الصين وإيطاليا إذ يتعرض المزيد للإصابة.

كما حمل رئيس الوزراء، عدد من الممثلين المحليين وقادة الأحزاب مسؤولية جلب الأفراد من الهند دون إخضاعهم للفحوص المناسبة، وذلك في تصريحاته الأولى أمام البرلمان منذ بداية أزمة "كورونا المستجد".

يُذكر أن الأوضاع متوترة بين الهند ونيبال مؤخرا إثر إعلان نيودلهي افتتاح طريق رابط في منطقة متنازع عليها بينهما عند مفترق طرق ثلاثي استراتيجي مع التبت والصين.

وكانت نيبال سجلت قرابة 400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالتي وفاة.