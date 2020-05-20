عقدت اللجنة العليا للسكر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة الدكتور على المصيلحي وزير التموين، وبحضور أعضاء اللجنة العليا للسكر بكامل ممثليها من القطاعين العام والخاص.

واستعرضت اللجنة، الموقف التفصيلي للأرصدة الاستراتيجية لدى الشركات التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص، وتبين أن هناك رصيد من السكر داخل البلاد بكميات تصل إلى 1.5 مليون طن، فضلا عن وجود إنتاج متوقع هذا العام يصل إلى 500 ألف طن.

وأكد المصيلحي، خلال الاجتماع، أن رصيد البلاد آمن من السكر، ويكفي لمدة تزيد عن 5 أشهر، وهو ما يعكس وفرة المعروض من السكر بالأسواق، فضلا عن توافره بكميات كبيرة داخل منظومة التموين بكافة فروع الجملة التابعة للوزارة علي مستوي الجمهورية، وهو ما أدي إلى ضبط الأسعار في السوق المحلي.

وشدد وزير التموين، علي أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذه السلعة الاستراتيجية، كما وجه للجنة بأهمية متابعة عمليات الصرف والسحب والإمداد من السكر، وضخ المزيد منها حتى يضمن انتظام إتاحته بالأسواق.