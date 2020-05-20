وزير الخارجية الألماني يطالب بمساعدات للشعب السوري

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، المجتمع الدولي بتقديم مساعدات كبيرة إلى السكان في سوريا المتضررين بالفعل من الحرب الأهلية، في ظل أزمة كورونا.

وفي أعقاب مشاورات مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والتركي، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء: "المطلوب هنا مساعدات إنسانية شاملة وتحرك مشترك لتأمين توصيل المساعدات".

وأضاف ماس: "اتفقنا أيضا على أنه لا غنى عن تمديد تفويض الأمم المتحدة لتقديم مساعدات عبر الحدود"، كما أعلن أنهم عازمون على مواصلة الدعم المشترك لعمل المبعوث الأممي الخاص لسوريا، جير بيدرسون، من أجل إتاحة استئناف المفاوضات المتعثرة في جنيف.

ونقلت وزارة الخارجية الألمانية عن ماس قوله إن جائحة كورونا فاقمت بشكل كبير من الموقف الصعب بطبيعته في سوريا، مضيفا "نحن قلقون للغاية حيال التأثيرات المحتملة ولا سيما على النازحين في الداخل في سوريا".