حملة مكبرة لإخلاء وحدات سكنية ومحال مملوكة للدولة غرب الإسكندرية

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شن حي غرب الإسكندرية الثلاثاء، حملة مكبرة لإخلاء وحدات سكنية ومحال مملوكة للدولة بالقوة الجبرية، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بتطبيق القانون واسترداد أراضي وممتلكات الدولة، وذلك بمشاركة إدارات المتابعة وإشغال الطريق والإسكان بحي غرب الإسكندرية، وحكمدار غرب ومأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل.

وقالت رئيس حي غرب الإسكندرية، المهندسة ابتسام الشافعي، إن الحملة نجحت في تنفيذ قرار إخلاء إداري بالقوة الجبرية لـ8 وحدات سكنية بمنطقتي كوم الملح وكوبري عبد الرحيم.

وأضافت الشافعي أنه تم أيضا إخلاء واسترداد 5 محال تجارية "باكيات" أسفل كوبري 27، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضحت أن الحملة تأتي في إطار توجيهات المحافظ بإنفاذ قوة القانون واستعادة تلك الوحدات من المخالفين والمغتصبين حفاظا على ثروة مصر وحقوق الدولة في أملاكها والحفاظ على المرافق العامة للدولة.