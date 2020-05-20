الإكوادور تعلن خفض الإنفاق العام بمقدار 4 مليارات دولار بسبب كورونا

أعلن الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، الثلاثاء، خفض الإنفاق العام بمقدار 4 مليارات دولار في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لمواجهة أسوأ بؤر تفشي جائحة فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.

وقال مورينو في خطاب بثته قنوات التلفزيون إن "البلاد لم تواجه موقفا بمثل هذه الخطورة من قبل"، مشيرا إلى أن حوالي 150 ألف شخص فقدوا وظائفهم، في حين ستكبد الجائحة البلاد حوالي 8 مليارات دولار.

كما تضررت الإكوادور وهي دولة نفطية من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الشهور الماضية.

وتتضمن إجراءات خفض الإنفاق التي تعتزمها الحكومة تقليل أسعار الوقود مع استمرار السيطرة عليها، بحسب مورينو، وكان رفع أسعار الوقود في البلاد قد فجر موجة احتجاجات عنيفة استمرت أسابيع في العام الماضي مما أجبر الحكومة على التراجع عن القرار.

كما تقرر خفض عدد ساعات العمل اليومية لموظفي الحكومة من 8 ساعات إلى 6 ساعات وإغلاق عشر شركات عامة و5 سفارات.

وتجري الإكوادور مفاوضات جديدة مع الدائنين بهدف شطب 3ر1 مليار دولار من فوائد الديون.

يأتي ذلك في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد-19 في الإكوادور 34151 حالة وعدد الوفيات 2839 حالة وفاة.

كانت الجائحة قد تجاوزت قدرة النظام الصحي وخدمات الدفن على التعامل مع المرضى والوفيات مما أدى إلى انتظار العائلات لعدة أيام حتى تتمكن من دفن الموتى.