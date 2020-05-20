بدء دورية مشتركة في نهر ميكونج بقيادة الصين ولاوس وميانمار وتايلاند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت أمس الثلاثاء الدورية المشتركة الـ93 بقيادة الصين ولاوس وميانمار وتايلاند من ميناء "جينجا" بمقاطعة "شيشوانجبانا داي" التي تخضع لحكم ذاتي بإقليم يونان بجنوب غرب الصين ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء .

وستجري سلطات إنفاذ القانون للدول الأربع المتضررة من وباء فيروس كورونا العملية بشكل مباشر من خلال نظام قيادة يعمل بالفيديو، وأقيم مؤتمر عبر الفيديو من قبل الأطراف الأربعة قبل بدء الدورية لتبادل المعلومات.

وخلال العملية، سيتخذ فريق الدورية المشترك إجراءات صارمة ضد جميع أنواع الأنشطة غير القانونية والإجرامية وسيبذل كافة الجهود لضمان سلامة واستقرار ممرات الشحن.

وستتبرع الصين بدفعة ثانية من إمدادات الوقاية من الوباء إلى إدارات إنفاذ القانون في لاوس وميانمار وتايلاند لمساعدتها في الوقاية من الوباء والسيطرة عليه.

ونهر ميكونج، المعروف باسم "لانكانج" في الصين هو ممر مائي حيوي للشحن عبر الحدود.