الإفتاء: الالتزام بتعليمات إيقاف صلاة العيد في كل المساجد والساحات واجب

شددت دار الإفتاء المصرية على الالتزام بتعليمات الجهات المسئولة التي ارتأت إيقاف صلاة العيد في كل المساجد والساحات؛ في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقالت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، «في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم –ومنه مصرنا الحبيبة- من انتشار فيروس (كوفيد-19)؛ يجب على المسلمين الالتزام بتعليمات الجهات المسئولة التي ارتأت إيقاف صلاة العيد في كل المسـاجد والساحات، والاكتفاء ببث صلاة العيد من أحد المساجد الكبرى مع وضع كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة حياة الناس والحفاظ على أرواحهم».

وأشارت إلى أن ذلك لما تَقَرَّر في القواعد مِن أَنَّ «درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح».