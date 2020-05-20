وزير إيطالى: المخالطة بين مصابى كورونا والمرضى فى المستشفيات أحدثت مأساة

قال وزير الشئون الإقليمية فى إيطاليا فرانشيسكو بوتشا: إنه فى بعض الأنظمة الصحية الإقليمية فى البلاد لم يكن هناك أى تمييز «بين مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) والمرضى بأمراض أخرى».

وأضاف بوتشا، خلال جلسة استماع فى اللجنة البرلمانية لتطبيق الفدرالية المالية: «هناك حالات أخرى فى العديد من المناطق؛ حيث تم نقل مرضى كورونا إلى بعض وحدات العناية المركزة بين نهاية فبراير وبداية مارس، وأصابوا مرضى غير مصابين بكورونا».

وأضاف بوتشا: «الضريبة المرتفعة للغاية التى يدفعها العاملون فى مجال الصحة ترتبط بالعدوى القوية التى حدثت فى الأيام الأولى من هذه المأساة»، وفقا لوكالة «نوفا» الإيطالية.

من جهتها، قالت وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا: إن عدد الوفيات فى البلاد بسبب فيروس كورونا زادت 162، أمس، مقارنة مع 99 يوم الإثنين، بينما ارتفع العدد اليومى للإصابات الجديدة إلى 813 من 451 يوم الإثنين.

وذكرت الوكالة أن إجمالى عدد الوفيات منذ ظهور التفشى فى 21 فبراير بلغ 32169، وهى ثالث أعلى محصلة فى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة 226699 وهى سادس أعلى محصلة فى العالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الايطالى جوزيبى كونتى: إن إيطاليا كانت من الدول الأولى والأكثر تضررا من فيروس كورونا.

وأضاف كونتى: «فى شهر مارس الماضى اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء انتشار الفيروس، وبعد شهرين، أصبحت البيانات الوبائية مشجعة، مما يؤكد أن جهودنا وتضحياتنا الجماعية قد أتت ثمارها»، بحسب وكالة «آكى» الإيطالية.

إلى ذلك، قال نائب وزير الاقتصاد الإيطالى، أنطونيو ميزيانى: إن المساعدات المالية القادمة من الاتحاد الأوروبى، تصل إلى مبلغ 200 مليار يورو، متحدثا عن التدابير الأوروبية لمواجهة حالة طوارئ فيروس كورونا.

وأضاف ميزيانى، فى مقابلة مع صحيفة «كورييرى ديلا سيرا» الإيطالية، أمس: «حجم طلبنا للدعم له أبعادا كبيرة للغاية، فهو يشتمل على قروض بقيمة 20 مليار دولار يجب أن تأتى من صندوق الضمان الأوروبى، و40 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبى كقروض للشركات».