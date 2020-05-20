حسني شتا عن تشبيهه بـ«محمود ياسين»: مش بقلد حد والصدفة السبب الوحيد

قال الفنان حسني شتا، إن لا يتشبه بأحد خلال عمله وإنما يستفيد من كل النجوم الكبار، مؤكدا أنه لم يتعمد في مسلسل «ليالينا 80» التشبه بالفنان محمود ياسين وإنما الصدفة هي التي جعلته يظهر في صورة شبيه للفنان الكبير.

أضاف شتا، في لقاء ببرنامج تصادف أن المسلسل يكون في حقبة التمانينيات والشكل دا خلاني شبه الفنان محمود ياسين، لكن أنا مبقلدش حد خالص، وطبيعة الدور بس مش أكتر هي اللي ربطتني بالفنان محمود ياسين».

وعن هجومها على تشبيه شتا بوالدها، قالت قالت رانيا فريد شوقي، في مداخلة هاتفية: «أنا كنت بكلم السوشيال ميديا، ومش غلاسة على حسني أو أي حد تاني بيشبوه بفنانين كبار راحلين، حرام نحجم الناس دي، ونربطها بناس تانية كل واحد له تاريخه وحياته، أنتوا كدا بتظلموا الفنانين الصاعدين الواعدين دول».

وكان رواد السوشيال ميديا لقبوا الفنان الشاب حسني شتا بشبيه محمود ياسين، وذلك عقب ظهوره في مسلسل "ليالينا 80"، وانتقدت الفنانة رانيا محمود ياسين هذه التشبيه مؤكدة أن هذا ظلم للفنانين الصاعدين وتحجيم لهم.

مسلسل «ليالينا 80» من بطولة خالد الصاوي وإياد نصار وغادة عادل وصابرين، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.