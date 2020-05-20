4 صور لصلاح ينهون الشكوك حول غيابه عن مران ليفربول

ظهر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وهو يقود سيارته متجهًا لمقر تدريبات الريدز في ميلوود اليوم الأربعاء ليقطع جميع التكهنات التي أثيرت حول عدم حضوره المران الأول للفريق في أزمة كورونا.

وكان الموقع الرسمي لليفربول قد نشر العديد من الصور، للتدريبات الجماعية الأولى للريدز، صباح اليوم، بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا، إلا أن تلك الصور لم تتضمن وجود صلاح لتُثار الشكوك حول إمكانية غيابه.

وانتشرت 4 صور لمحمد صلاح عبر المواقع العالمية المختلفة أبرزها ذا ناشيونال خلال قيادته للسيارة ذات الزجاج المحطم أثناء توجهه لمقر تدريبات الريدز.

يُذكر أن ملعب التدريبات الخاص بليفربول في ميلوود، قد شهد عودة الفريق اليوم للتدريبات الجماعية، والتي تقام على مجموعات من اللاعبين، مع المحافظة على القواعد الصارمة لمسافة التباعد الاجتماعي بين اللاعبين في التدريبات، وهى الخطوة التي تمهد للعودة للمباريات من جديد.