 وفاة مسنة إثر مشاجرة بين عائلتين على حدود أرض زراعية بأسيوط - بوابة الشروق
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وفاة مسنة إثر مشاجرة بين عائلتين على حدود أرض زراعية بأسيوط

أرشيفية
أرشيفية
يونس درويش
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 12:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 12:37 ص

لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين وإطلاق أعيرة نارية لخلاف على حد أرض زراعية بدائرة مركز الفتح بأسيوط.

تلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطاراً من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب خلاف بين عائلتين وإطلاق أعيرة نارية.

وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وتبين نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية عرب الكلابات بين بيت "مرزوق" وبيت "على عبد الله" وذلك لنشوب خلال على حد أرض زراعية.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة السيدة "وردة. م. ا" 50 سنة وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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