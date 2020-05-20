قال الفنان سمير صبري، إن الله أعطاه كل شيء تمناه، متابعًا: «كان نفسي وأنا صغير أكون ممثل وبقيت ممثل، كنت غاوي غناء وربنا خلاني يبقى عندي أكبر فرقة استعراضية بتشارك في مهرجانات وزارة السياحة في العالم».

وأضاف أثناء حواره لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «أنا سافرت أمريكا وأستراليا وأوروبا كلها وجنوب إفريقيا»، معلقًا: «رقّصت نيلسون مانديلا معايا وأنا في جنوب إفريقيا».

وأوضح أنه «أدى كل الأدوار التي كان يحلم بأن يؤديها أي ممثل»، متابعًا: «لما تلاقي ميلودراما جامدة «بالوالدين إحسانا»، لما تلاقي تطور شخصية «دموع صاحبة الجلالة»، لما تحب تعمل حاجة رومانسية «رحلة الأيام»، لما تحب تعمل حاجة استعراضية «أهلا يا كابتن»، لما تحب تلاقي حاجة مختلفة «السلخانة والتوت والنبوت وفي الصيف لازم نحب»، في إشارة منه إلى أعماله الفنية.

واستطرد: «أنا عملت كل ما يشتهيه واحد عايز يعمل برنامج»، لافتًا إلى أن برنامجه «النادي الدولي» كان أطول برنامج استمر لمدة، فضلًا عن أنه أول برنامج «توك شو» في العالم العربي.

وتابع أن برنامجه «لغز رحيل السندريلا» أعطى درسًا للإعلاميين في كيفية إجراء تحقيق مصور تليفزيوني عن حادثة، على حد تعبيره.